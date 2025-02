‘A gente está preparado para o pior’, diz sogro de jovem que desapareceu na zona sul de SP

Durante as chuvas da última quinta-feira (6), o jovem Erick, de 24 anos, desapareceu após seu carro ser arrastado para dentro de um córrego. Ele mandou mensagens para a família, informando que precisava de ajuda e avisando que estava em uma enchente. O veículo de Erick foi encontrado no Capão Redondo, na zona sul de SP. O carro estava completamente destruído e foi retirado do local. Os bombeiros continuam as buscas pelo jovem. Emocionado, o sogro de Erick falou com o Balanço Geral. 'A gente está preparado para o pior', afirmou.