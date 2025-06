Acidente grave no centro de SP deixa policial e motorista feridos

Um acidente no centro de São Paulo envolvendo uma viatura da Polícia Civil e um carro prata deixou feridos um policial e o motorista do veículo particular. Segundo um delegado presente no local, a dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida e está sob investigação. “Não sei informar detalhes do ocorrido”, afirmou. Ambos os envolvidos passam bem.



