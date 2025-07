Acidentes frequentes em cruzamento de Itaquera, em São Paulo, preocupam moradores

Moradores próximos ao cruzamento das ruas Alayde de Souza Costa e Engenheiro Villares da Silva, em Itaquera, zona leste de São Paulo, enfrentam uma sequência de acidentes provocados pela falta de sinalização. Em um dos casos mais recentes, dois carros da mesma empresa de telefonia colidiram no local. Um deles capotou e atingiu o muro de uma residência. Segundo relatos de moradores como Erik Fernando, as batidas são frequentes e ocorrem há mais de sete anos. Pedro Horta, especialista em trânsito, destaca a necessidade da instalação urgente de lombadas e semáforos. Em nota, a CET informou que fará uma visita técnica para avaliar possíveis intervenções.



