Acompanhe o mistério das cadeiras acorrentadas em lanchonete de São Paulo
Severo, funcionário da lanchonete, acorrenta cadeiras para evitar furtos na calçada
Severo, funcionário de uma lanchonete no centro de São Paulo, decidiu acorrentar as cadeiras na calçada. Ele explica que a medida foi necessária após várias cadeiras serem levadas por transeuntes: "Se a gente não faz isso, a gente fica sem elas", diz. Agora, com as correntes, Severo afirma que pode se concentrar no atendimento e não precisa mais se preocupar com o desaparecimento das cadeiras.
