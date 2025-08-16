Logo R7.com
Acompanhe o mistério das cadeiras acorrentadas em lanchonete de São Paulo

Severo, funcionário da lanchonete, acorrenta cadeiras para evitar furtos na calçada

Balanço Geral|Do R7

Severo, funcionário de uma lanchonete no centro de São Paulo, decidiu acorrentar as cadeiras na calçada. Ele explica que a medida foi necessária após várias cadeiras serem levadas por transeuntes: "Se a gente não faz isso, a gente fica sem elas", diz. Agora, com as correntes, Severo afirma que pode se concentrar no atendimento e não precisa mais se preocupar com o desaparecimento das cadeiras.

