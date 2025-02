Açougueiro é baleado no tórax e morre durante assalto na zona leste de SP

Um assalto em um açougue na zona leste de SP terminou com uma pessoa morta. Os criminosos renderam os clientes e levaram as vítimas para o escritório do estabelecimento. Lá, encontraram o açougueiro Edson Sousa, de 44 anos. Ele foi baleado no tórax pelos criminosos e não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes fugiram levando dinheiro e objetos pessoais das vitimas.