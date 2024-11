Adeus, Maguila: corpo do lutador será enterrado em São Caetano do Sul, Grande SP

O corpo do lutador Adilson Rodrigues, mais conhecido como Maguila, que morreu na última quinta (24), aos 66 anos, foi velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na zona sul da capital paulista. O velório foi aberto ao público e contou com a presença de amigos e familiares. Ele será levado em cortejo até São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, onde será enterrado em cerimônia fechada.