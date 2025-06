Adolescente de 13 anos fica ferida durante tentativa de assalto na zona sul de SP

Uma adolescente de 13 anos ficou ferida durante uma tentativa de assalto na região do Grajaú, na zona sul de São Paulo. A jovem seguia para a casa da prima quando foi abordada por um homem em uma moto, que se passava por entregador. Para proteger o celular, ela reagiu, agarrando e mordendo o braço do criminoso. Na sequência, foi arrastada e caiu no chão. O assaltante fugiu sem levar nada. A adolescente recebeu atendimento médico e levou pontos na cabeça e no queixo, mas passa bem.



