Adolescente de 17 anos suspeito de matar a mãe e o padrasto é julgado como adulto nos EUA

Nikita Casap, um adolescente de 17 anos, é acusado do assassinato da mãe e do padrasto. Após o jovem faltar na escola, a polícia encontrou os corpos das vítimas sob uma pilha de roupas, em estado avançado de decomposição. Nikita permaneceu na casa por pelo menos dez dias após o crime. Ele foi preso durante uma blitz, portando a arma do crime e pertences das vítimas. Nikita está sendo julgado como adulto por homicídio intencional de primeiro grau.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!