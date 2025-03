Adolescente é apreendido com dez celulares furtados em bloco no Ibirapuera, em São Paulo

Nesta segunda (03), a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo apreendeu em flagrante um adolescente com dez celulares na sua bolsa, em um bloco de Carnaval que acontecia no parque do Ibirapuera. Em depoimento, o menor revelou que os furtos eram cometidos por ‘mãos-leves’ maiores de idade, que passavam os aparelhos para o menor para não serem presos em flagrante. O menor foi liberado por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. Os proprietários dos celulares podem resgatá-los mediante registro de B.O. com número do IMEI.



