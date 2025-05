Adolescente é atropelado a caminho da escola e sofre ferimento grave na cabeça na Grande SP

Um adolescente de 13 anos foi atropelado por uma motocicleta em Itapecerica da Serra (SP) enquanto voltava da escola com um colega. O garoto sofreu uma fratura na perna, teve ferimentos graves na cabeça e continua internado. O piloto da moto tem 17 anos e seus responsáveis têm prestado assistência à família do jovem atropelado. Moradores da região reclamam da falta de sinalização e do perigo constante devido à imprudência de motoristas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!