Adolescente é obrigada a pular de moto por aplicativo durante perseguição policial em Guarulhos (SP)

Uma adolescente de 16 anos precisou pular de uma moto por aplicativo durante uma perseguição policial em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo Eduarda da Silva, o motociclista havia entrado por engano em uma via sem retorno e, ao tentar voltar na contramão, passou por uma viatura da polícia. Pedro Henrique, de 22 anos, tentou fugir ao perceber a presença dos policiais. Durante a fuga, Eduarda se jogou da moto em movimento. O motociclista foi levado à delegacia. A moto que ele conduzia não estava registrada em seu nome.



