Adolescente é torturado e morto por conta de celular no interior de São Paulo

Alex Gabriel, de 16 anos, foi torturado e morto por conta de um celular no interior de São Paulo. O adolescente encontrou um telefone em um depósito de bebidas e o levou para sua casa. A dona do comércio teria avisado ao dono do celular quem estaria com o aparelho e o levou até a casa de Alex. O garoto devolveu o telefone, mas foi colocado dentro um carro pelo dono do aparelho e estava desaparecido desde o início de junho. Segundo um dos quatro criminosos envolvidos, Alex foi levado até um galpão, torturado, sendo obrigado a se ajoelhar em brasa, e depois, foi jogado dentro do Rio Pardo. Os quatro homens ficarão presos até o final do julgamento.



