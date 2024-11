Adolescente fica 20 anos desaparecida e corpo é encontrado em freezer nos EUA

O desaparecimento de Amanda Overstreet passou 20 anos despercebido até que seu corpo foi encontrado dentro de um freezer na casa onde ela morada com a família nos Estados Unidos. Amanda era considerada reclusa e foi justamente por isso que nenhum vizinho percebeu a ausência da garota. O crime foi descoberto somente quando o imóvel foi vendido. Os novos donos contrataram uma empresa para fazer a limpeza, já que os antigos moradores eram acumuladores. Ao abrirem o freezer, se depararam com o cadáver. Confira no quadro Quem é o culpado?