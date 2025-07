Adolescente invade casa da ex-namorada e tenta matá-la com golpes de faca na zona leste de SP

Um adolescente tentou matar a ex-namorada na zona leste de São Paulo. O menino de 17 anos, inconformado com o término do namoro, invadiu a casa da ex-companheira, de 16, e a golpeou com diversas facadas. A vítima estava sozinha no momento do ataque e os policiais militares prestaram os primeiros socorros a ela. A adolescente foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Ermelino Matarazzo. Os agentes localizaram e apreenderam o menor em fuga, a poucos quarteirões do local do crime.



