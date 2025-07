Adolescentes morrem após tomarem suco envenenado com chumbinho no Pará

Duas adolescentes morreram após tomarem um suco envenenado com chumbinho no Pará. As vítimas são Watilla Sales, de 14 anos, e Ariadina Silva, de 11. Testemunhas disseram que as duas amigas estavam em casa estudando quando tomaram o suco. Elas começaram a passar mal e foram levadas ao hospital, mas não resistiram. A polícia vai ouvir os familiares das vítimas.



