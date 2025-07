Adulto em corpo de criança: homem que sofre de nanismo hipofisário consegue tratamento

A RECORD acompanha a história de Fabrício Alves desde 2015, quando ele tinha 20 anos de idade, 1,10 metro de altura e aparência de criança. Dez anos depois, o programa Balanço Geral foi até o município de Paulo Afonso, no interior da Bahia, que tem 112 mil habitantes. Fabrício sofre de uma deficiência rara chamada nanismo hipofisário, que bloqueia a produção de hormônios do crescimento. Agora, após tanto tempo, Fabrício conseguiu vencer a doença e, com os seus 30 anos e a sua aparência de adulto, ele é instrutor de autoescola. Confira os detalhes dessa história na reportagem.



