Advogada acusa Leniel Borel, pai de Henry Borel, de agressão

O vereador carioca Leniel Borel, é acusado de agredir uma advogada, de 66 anos, e tirar R$ 500 mil dela nos Estados Unidos. Ele é pai de Henry Borel, que morreu em 2021. A mãe do garoto, Monique Medeiros, e o padrasto, o então vereador Dr. Jairinho, estão presos acusados do crime e aguardam julgamento. A advogada, que mora no exterior há mais de 30 anos, conta que se aproximou de Leniel após a morte do filho dele. Ela conta que foi agredida durante uma visita do homem aos EUA. Leniel disse que é alvo de uma tentativa de manchar a imagem dele.