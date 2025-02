Advogada é empurrada de escada por filho de síndica de prédio por causa de dívida

Sônia Maria do Socorro Fernandes, advogada de 70 anos, sofreu um corte de 15 cm na cabeça e hematomas após ser empurrada por Juan Carlos Marques Gideus, filho da síndica Carmen Silvia Ferreira Marques, em um condomínio no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante uma discussão sobre dívidas de condomínio. Sônia alega que prestou serviços ao prédio em troca de isenção de taxas, fato que não foi cumprido. A vítima agora usa muletas devido ao ataque. Carmen foi presa temporariamente, mas liberada quando as imagens comprovaram que não foi ela quem empurrou Sônia. Juan Carlos ainda está foragido, e as autoridades continuam a investigação.