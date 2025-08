Advogado com experiência como mergulhador morre durante expedição marinha nos Estados Unidos

O advogado e mergulhador, Joe Mazraani, morreu durante uma excursão marítima nos Estados Unidos. A morte, entretanto, tem origens desconhecidas pelos investigadores. Joe era um mergulhador experiente, que atuava no ramo desde a década de 90 e chegou a criar uma grande empresa que realiza excursões marítimas. A Atlantic Wreck Salvage era de posse de Joe e da esposa dele, Jennifer Sellitti, uma defensora pública em Nova Jersey. Ela continua viva e toca a empresa após a morte do marido. Pela vasta experiência do mergulhador, as possibilidades que levaram à morte de Joe são uma incógnita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!