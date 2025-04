Advogado das famílias de jovens mortas atropeladas em São Caetano (SP) fala com o Balanço Geral

O advogado Rafael Dias, que representa a família das jovens Isabella e Isabelli, atropeladas e mortas em São Caetano do Sul (SP), participou do Balanço Geral para falar sobre o caso. Rafael disse que provavelmente, conforme análise do inquérito aberto, houve excesso de velocidade por parte do motorista, contrariando a defesa do suspeito no caso. Uma testemunha que presenciou o acidente disse que o carro com certeza estava a mais de 60 km/h, o limite da via em que ocorreu o atropelamento. Também há indícios de que o carro estava participando de um ‘racha’ no momento do acidente. Brendo, o motorista, já tinha mais de 70 pontos na sua CNH e segue em prisão preventiva.



