Advogado de Maicol diz que seu cliente nega ter confessado que matou Vitória

Flávio Ubirajara, advogado de Maicol, conversou com o Balanço Geral sobre o caso Vitória . Ele alega que seu cliente sofreu agressão psicológica no momento da confissão. Flávio também afirma que Maicol nega ter confessado que matou Vitória. O advogado ainda disse que pediu a transferência de seu cliente para um presídio em Guarulhos (SP).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!