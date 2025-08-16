Advogado é agredido durante audiência de custódia em Goiás

Durante uma audiência remota do Tribunal de Justiça de Goiás, o advogado Allan Araújo Dias foi surpreendido por um tapa no rosto desferido por sua esposa. O incidente ocorreu enquanto o parecer do Ministério Público era lido. Allan relatou que a discussão começou por causa de mensagens antigas com um ex-namorada, o que provocou ciúmes na esposa. A mulher, grávida de seis meses e estudante de direito, alegou também ser vítima de agressões, afirmando ter sofrido empurrões e chutes. Ela solicitou medida restritiva contra Allan. Ambas as partes buscam provar suas versões na justiça.



