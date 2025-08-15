Advogados de Hytalo Santos prometem provar inocência enquanto fãs do influenciador protestam em SP

Na saída do DEIC, em São Paulo, os assessores e advogados do influenciador Hytalo Santos falaram com a imprensa. O advogado, Ricardo, disse que eles vão provar nos autos que as acusações não procedem e que eles são inocentes. O assessor do influenciador disse que não houve sexualização e questionou: ‘Qual o problema de ter imagens de crianças dançando?’. Josué, primo de Hytalo disse que ele e o marido não fugiram da Paraíba e que tem como comprovar que estavam de férias em São Paulo. Fãs do influenciador estão em frente à delegacia fazendo manifestações contra a prisão.



