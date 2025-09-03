Advogados de Jair Bolsonaro defendem o ex-presidente da acusação de tentativa de golpe de Estado

O segundo dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro prossegue no Supremo Tribunal Federal (STF). A defesa nega qualquer envolvimento de Bolsonaro nos eventos de 8 de janeiro. A sessão começou pela manhã e está prevista para se estender a fim de que todos os advogados apresentem seus argumentos.

O advogado do general Augusto Heleno afirmou que seu cliente se afastou de Bolsonaro após alianças com o centrão e minimizou sua participação em planos golpistas. A defesa direta de Bolsonaro argumentou que não há discussões sobre um golpe e questionou a confiabilidade de declarações feitas pelo ex-ajudante Mauro Cid.

O advogado do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que ele agiu contra tentativas golpistas. O defensor de Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato à vice-presidência na chapa de 2022, também deverá falar.

Nenhum dos réus está presente nesta sessão. As deliberações dos ministros estão agendadas para terça (9), quarta (10) e sexta-feira (12) da próxima semana.

aqui!