Agência prometia trabalhos como modelo e aplicava golpes em mulheres em São Paulo

Uma agência de modelos em São Paulo é acusada de aplicar golpes em mulheres. As vítimas eram abordadas em locais públicos com promessas de oportunidades no mundo da moda e do entretenimento. Elas relatam ter sido pressionadas a pagar altos valores por álbuns de fotos. Especialistas alertam para a exploração da vulnerabilidade, especialmente entre mulheres idosas. A polícia investiga as denúncias, enquanto as vítimas já registraram boletins de ocorrência contra as agências envolvidas.



