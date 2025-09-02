Agente do Garra que discutiu com ouvidor da polícia já se envolveu em outras confusões na região

Um incidente envolvendo um ouvidor das polícias de São Paulo e um policial civil do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) gerou investigações pela Corregedoria da Polícia Civil. O confronto ocorreu na região central de São Paulo, no bairro Santa Cecília, quando o policial interrompeu uma apresentação pública de dança para solicitar a identificação de uma mulher que filmava o evento.



O agente do Garra abordou os dançarinos alegando que sua performance atrapalhava o trânsito local. Durante essa abordagem, ele exigiu documentos da mulher que registrava a cena pelo celular. Mauro Caseri, ouvidor das polícias paulistas que passava pelo local no momento da confusão, interveio questionando as ações do policial. Testemunhas afirmaram que não é a primeira vez que esse agente se envolve em situações conflituosas na área.



Em uma outra ocasião, o mesmo oficial chutou cadeiras dispostas na calçada ao discutir com frequentadores de um bar. A Secretaria de Segurança Pública informou estar ciente dos eventos e confirmou que todos os aspectos relacionados à conduta do policial estão sob análise da Corregedoria para determinar possíveis responsabilidades e adequações necessárias nas práticas adotadas durante suas operações cotidianas.



