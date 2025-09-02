Agente do Garra que discutiu com ouvidor da polícia já se envolveu em outras confusões na região
Discussão ocorreu durante uma apresentação de dança na região central de São Paulo
Um incidente envolvendo um ouvidor das polícias de São Paulo e um policial civil do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) gerou investigações pela Corregedoria da Polícia Civil. O confronto ocorreu na região central de São Paulo, no bairro Santa Cecília, quando o policial interrompeu uma apresentação pública de dança para solicitar a identificação de uma mulher que filmava o evento.
O agente do Garra abordou os dançarinos alegando que sua performance atrapalhava o trânsito local. Durante essa abordagem, ele exigiu documentos da mulher que registrava a cena pelo celular. Mauro Caseri, ouvidor das polícias paulistas que passava pelo local no momento da confusão, interveio questionando as ações do policial. Testemunhas afirmaram que não é a primeira vez que esse agente se envolve em situações conflituosas na área.
Em uma outra ocasião, o mesmo oficial chutou cadeiras dispostas na calçada ao discutir com frequentadores de um bar. A Secretaria de Segurança Pública informou estar ciente dos eventos e confirmou que todos os aspectos relacionados à conduta do policial estão sob análise da Corregedoria para determinar possíveis responsabilidades e adequações necessárias nas práticas adotadas durante suas operações cotidianas.
