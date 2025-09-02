Alexandre de Moraes exalta força das instituições em julgamento sobre tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus são julgados nesta terça-feira (2) pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de estado. A sessão da manhã do julgamento foi encerrada pouco depois das 12h, e às 14h terá início a sessão da tarde, com previsão de encerramento às 19h. Nela, os advogados dos réus começam a fazer a defesa dos seus clientes.





Na plenária, o primeiro a falar depois da abertura da sessão foi o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes. Na fala, que durou cerca de 1h40, ele lamentou que o país tenha vivido uma segunda tentativa de golpe de estado, mas afirmou que as instituições resistiram e mostraram força.



