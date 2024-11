Ambulância do crime em SP: polícia prende dois suspeitos com mais de uma tonelada de maconha

A Polícia Civil de São Paulo recebeu uma ligação da equipe do Rio de Janeiro. Os agentes cariocas tinham informações de que traficantes estariam prontos para levar uma enorme quantidade de drogas. Os agentes paulistas vão direto para o endereço, em Guarulhos. Quando chegam lá, se deparam com dois suspeitos prontos para sair do local e uma ambulância na porta com centenas de tabletes de maconha. Ao todo, a polícia apreendeu uma tonelada e meia da droga. Dois suspeitos foram presos em flagrante e um fugiu.