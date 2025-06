Amiga de Larissa Manuela, menina de 10 anos encontrada morta em casa, escreve carta à mãe da vítima

Uma amiga de Larissa Manuela, menina de 10 anos encontrada morta em casa em Barueri, Grande São Paulo, escreveu uma carta de consolo à mãe da vítima. A carta escrita à mão foi lida ao vivo pelo apresentador Eleandro Passaia, no programa Balanço Geral. A mãe de Larissa se emocionou com o conteúdo.



