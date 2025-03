Amigo da família apontado como suspeito de matar Vitória nega participação no crime

Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos no caso da morte da jovem Vitória Regina, declarou ao Balanço Geral que é inocente e está determinado a provar isso. André Kauan, advogado de Daniel, apontou inconsistências na investigação e afirmou que está colhendo mais informações. Apesar disso, a polícia ainda considera Daniel suspeito, pois encontrou imagens relacionadas ao caso no celular dele. Além disso, a polícia investiga a conexão entre o desaparecimento de Vitória e a morte de Edna Oliveira Silva, que pode estar ligada ao caso.



