Apesar de rumores, Suzane von Richthofen não possui residência fixa em Águas de Lindóia (SP)

Rumores de que Suzane von Richthofen estaria morando em Águas de Lindóia (SP) causaram alvoroço nos moradores do município. Ela teria se mudado para a cidade por conta do marido, que teria passado em um concurso público para trabalhar em um hospital local. Ulisses Campbell, biógrafo de Suzane, entrou em contato com o diretor do hospital, que negou a informação. Apesar de não ter residência fixa em Águas de Lindóia, Suzane já foi vista passeando no município.