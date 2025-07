Aplicativo de GPS cria ferramenta que identifica áreas perigosas em São Paulo

Um aplicativo de GPS criou uma ferramenta que identifica áreas perigosas em São Paulo. No entanto, comerciantes dessas regiões, entre as quais muitas são centrais na capital paulista, reclamam que o serviço espanta clientes. Quando procurada, a empresa responsável pelo aplicativo de GPS disse que a ferramenta ainda está em fase de testes e funciona sobre relatos de usuários. Segundo o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cidade de São Paulo concentrou 18,5% dos roubos e furtos de celulares que aconteceram em todo o país em 2024.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!