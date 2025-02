Após 17 anos de busca, mulher encontra a mãe biológica e descobre que foi adotada de forma ilegal

As 15 anos de idade, Jéssica de Almeida Queiroz descobriu que tinha sido adotada. Nesse momento, ela passou a procurar sua mãe biológica. Após 17 anos de busca, ela encontrou quem tanto procurava. No entanto, isso revelou uma adoção ilegal: sua mãe a entregou para um casal, que depois levou a menina para a mãe adotiva. A polícia investiga as circunstâncias da adoção e possíveis casos semelhantes envolvendo sua mãe biológica.