Após exame no IML, Hytalo Santos deve passar a noite em casa onde foi preso

Hytalo Santos e o marido realizaram exame de corpo de delito no IML e retornaram ao DEIC. Devido à grande movimentação de fãs em frente à delegacia, a dupla deve passar a noite na casa de Carapicuíba, na Grande São Paulo, onde foram presos. O influenciador passou a ser investigado por exploração de menores após denúncias feitas em vídeo pelo também influenciador Felca.



