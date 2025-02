Após negociações tensas, traficante libera mulher que fazia refém dentro de casa em Salvador (BA)

Um traficante conhecido como "Lágrima" manteve duas mulheres reféns em Salvador (BA). Ele teria tido um confronto com um grupo rival na última quarta-feira (26) e foi se esconder na casa de uma das vítimas. Após uma negociação tensa, as reféns foram libertadas e o traficante se entregou à polícia.



