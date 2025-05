Após pane na linha 15, passageiros andam em cima da plataforma do monotrilho de SP

Na tarde da última terça-feira (6), passageiros tiveram que descer do trem e andar a pé sobre o monotrilho da linha 15-Prata, na zona leste de São Paulo. As imagens de vídeos gravados são chocantes pela altura a que os passageiros tiveram que se submeter. No entanto, o metrô informou que todos os protocolos de segurança foram seguidos e os passageiros foram acompanhados por profissionais de segurança.



