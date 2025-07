Após perder a mãe, menino de 9 anos comove ao homenagear o pai em festa de aniversário

Samuel, um menino de 9 anos, perdeu a mãe, que estava grávida, devido a complicações de saúde. No dia do seu aniversário, ele fez uma homenagem comovente ao pai, Uelinton, oferecendo a ele o primeiro pedaço do bolo. A iniciativa foi incentivada pela avó, como forma de lembrar que o amor ainda permanece na família. Samuel também montou um mural com fotos da mãe e expressou gratidão pelo apoio do pai. Juntos, eles tentam manter viva a memória dela enquanto enfrentam o luto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!