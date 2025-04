Após reportagem do Balanço Geral, polícia decide não prender pedreiro que perdeu casa em incêndio

Após uma reportagem do Balanço Geral, a polícia decidiu arquivar o caso do pedreiro que poderia ser preso por ter causado um incêndio acidental na sua casa, na zona leste de São Paulo. No boletim de ocorrência, Reginaldo Oliveira, de 64 anos, aparecia como possível causador do incêndio e corria risco de ser preso. Ele deixou uma caixa de som carregando, possível causa do acidente, e acabou perdendo tudo no incêndio. Ninguém se feriu.



