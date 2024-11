Após teste de DNA errado, homem descobre que tem um filho com ex-namorada que é casada

A união de uma família ficou por um fio após um resultado errado de teste de DNA. Maria e José, nome fictício dos envolvidos, tinham um relacionamento. No entanto, durante uma breve separação, a mulher se envolveu com outro rapaz por cerca de três meses. Logo o casal reatou, mas ela descobriu que estava grávida e a dúvida sobre a paternidade surgiu. Um teste de DNA confirmou que José era o pai da criança, mas, sete meses após o nascimento, uma foto compartilhada nas redes sociais chamou a atenção do outro homem, que achou a criança muito parecida com ele.