Aposentada chama atenção nas ruas de São Paulo com moto personalizada com bichos de pelúcia

Uma mulher aposentada de 60 anos personalizou a sua moto com bichos de pelúcia e, desde então, chama atenção nas ruas de São Paulo quando anda com ela. Wanderléia Maria, moradora da Vila Sônia, zona oeste da cidade, relata que as pessoas pedem fotos da moto, como se fosse uma celebridade. E, justamente, o que ela quer é ‘ser vista’, como a própria afirma. Veja na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!