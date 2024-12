Arquiteto desaparece após visitar amigo em São Paulo; buscas já duram um mês

O arquiteto Bruno Barbieri Canepa, de 42 anos, desapareceu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, após ir visitar um amigo. Câmeras de segurança flagraram a última aparição de Bruno, saindo do condomínio do amigo. O homem disse que iria até uma lanchonete e depois caminharia por um lago para relaxar, já que sofre de insônia. No dia do desaparecimento, Bruno passaria por um médico, o que não aconteceu. A família conta que o único remédio que ele toma é para controlar a ansiedade e que o arquiteto não teve nenhuma desavença que possa indicar alguma pista.