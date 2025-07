Árvore cai sobre carro em São Paulo e motorista escapa sem ferimentos

Um motorista escapou ileso após uma árvore cair sobre seu carro na zona sul de São Paulo. O incidente aconteceu enquanto ele passava pela rua; ao perceber a queda, o motorista conseguiu se agachar dentro do veículo. Apesar dos danos significativos ao carro, com prejuízo estimado em R$ 15 mil, o condutor não se feriu. Moradores relataram ventos fortes no momento do ocorrido e demonstraram preocupação com a manutenção das árvores da região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!