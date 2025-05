Assaltante tenta roubar motorista em carro blindado e é atropelado durante fuga

Um criminoso em motocicleta tentou roubar um carro, mas, ao perceber que o veículo era blindado, desistiu da ação. Ao tentar fugir, foi atingido por um carro cinza. Em seguida, um policial civil, que estava em uma viatura descaracterizada, abordou e prendeu o homem em flagrante. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele chegou a disparar para o alto antes da fuga. O suspeito foi levado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento e, depois, foi preso. Com ele foram apreendidos a motocicleta, um revólver e uma aliança, que havia sido roubada em outra ação e foi devolvida à vítima. O motorista que atingiu o criminoso ficou com prejuízo devido aos danos no carro.



