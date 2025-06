Assassinato de sete pessoas na Praça da Sé segue sem solução quase 21 anos depois

O episódio conhecido como Massacre da Sé completa 21 anos em agosto de 2025. Até hoje, o caso segue sem resolução. As violências começaram em 19 de agosto e se estenderam até o dia 22, no ano de 2004. Ao todo, foram sete vítimas fatais e outras oito que ficaram com sequelas. As investigações apontaram para a participação de seis pessoas, entre policiais militares, guardas civis e seguranças privados, todos com possíveis ligações com o tráfico de drogas na região. A investigação indica que as vítimas podem ter sido silenciadas por saberem demais sobre o esquema. Confira os detalhes na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!