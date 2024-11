Atentado em Brasília: novas imagens mostram autor na Câmara e em loja de fogos de artifício

Imagens registraram o autor do atentado em Brasília entrando na Câmara dos Deputados no mesmo dia das explosões. Segundo as investigações, Francisco Wanderley Luiz tinha a intenção de atacar o prédio do Legislativo e há três meses chegou a alugar um trailer no estacionamento da Câmara, onde a polícia também encontrou artefatos explosivos. Ele comprou pelo menos R$ 1000 em fogos de artifício, que foram modificados para potencializar as explosões. O esquema de segurança em Brasília foi reforçado e todo policial civil deve estar de prontidão até o próximo domingo (17).