Ator de filmes adultos que vivia triângulo amoroso é condenado por assassinato dos parceiros

Um ator de filmes adultos que vivia um triângulo amoroso com um casal homoafetivo foi condenado pelo assassinato dos dois parceiros em Londres, na Inglaterra. A polícia inglesa prendeu o colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 anos, após um ciclista suspeitar do homem carregando uma mala com sangue na rua. Dentro da mala, estavam os corpos de Paul Longworth, de 71 anos, e Albert Alfonso, de 62. A polícia encontrou vídeos dos assassinatos, gravados por câmeras que registravam os atos sexuais no apartamento do casal. Além disso, foram encontradas no celular do culpado pesquisas sobre o valor do imóvel das vítimas.



