Atriz Maidê Mahl volta a andar com ajuda de exoesqueleto robótico após um mês em coma

A atriz Maidê Mahl voltou a andar com a ajuda de um exoesqueleto robótico após passar um mês em coma. Ela segue internada no Instituto Bairral de Psiquiatria, no interior de São Paulo, onde avança no tratamento com apoio da robótica. Maidê desapareceu por três dias em setembro de 2024 e foi encontrada com ferimentos graves em um quarto de hotel. Após o resgate, passou um mês em coma na UTI do Hospital das Clínicas e seguiu internada até janeiro de 2025. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso como lesão corporal, mas até agora não conseguiu esclarecer o que aconteceu durante o período do desaparecimento. O próximo desafio de Maidê é recuperar a fala. A atriz passou por uma traqueostomia e, desde então, perdeu a capacidade de se comunicar verbalmente.



