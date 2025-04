Atriz que atropelou e matou brasileiro na Argentina usou celular na mesma hora do acidente fatal

A atriz argentina Patricia Schauer está sob investigação após uma perícia indicar que ela leu uma mensagem no celular no momento em que atropelou um casal de brasileiros em Buenos Aires. O acidente, ocorrido em 1º de janeiro de 2025, resultou na morte de Fernando Pereira de Amorim Junior e em ferimentos graves em sua esposa, Cleusa Adriana Nunes Pombo. A atriz, conhecida por sua carreira na televisão argentina, alegou inicialmente ter sofrido um desmaio, mas a perícia refutou essa versão. O corpo de Fernando foi repatriado para o Brasil, e Cleusa ficou 30 dias na UTI. A família busca a responsabilização legal de Patricia, que responde por homicídio culposo e lesões graves.



