Audiências públicas vão definir se serviço de mototáxi voltará a funcionar na capital paulista

O serviço de mototaxi em São Paulo está novamente proibido por decisão da prefeitura, gerando desentendimentos com as empresas do setor. Estão previstas duas audiências públicas para debater o tema: a primeira em 5 de junho, às 15h, e a segunda em 5 de junho, ambas no Plenário da Câmara Municipal. A assessoria da Câmara não divulgou detalhes sobre os temas ou os convidados das reuniões.



