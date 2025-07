Áudios revelam possibilidade de sabotagem sobre acidente aéreo na Índia que deixou 260 mortos

Novos áudios da conversa entre os pilotos do avião que caiu e deixou 260 mortos na Índia foram divulgados. Segundo um relatório preliminar que investiga os motivos do acidente, os dois botões de controle de combustíveis foram desligados. No áudio, um piloto pergunta ao outro por que ele teria desligado os botões, mas este último responde que não desligou. Estes indícios podem apontar para uma sabotagem proposital dos controles da aeronave. O comandante de linha aérea Fernando Pamplona, em entrevista à RECORD, afirmou que existe a suspeita, no meio da aviação, de que tenha se tratado de um suicídio por parte de algum tripulante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!